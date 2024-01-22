Спецоперация 22 января 2024, 14:34 Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое Минобороны показало кадры штурма села Веселое в ДНР

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Тульские десантники при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Минобороны показало кадры штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины и раскрыло подробности операции.

Российские бойцы расположились на наиболее удачной для обстрела противника точке. Активным огнем артиллерии военные атаковали ВСУ. Ведомство показало кадры с воздуха. Судя по видео, отечественные бойцы вплотную подошли к украинским боевикам, забросили гранаты в окопы и пошли на штурм.

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«Да, попал в окоп. Пусть туда и кидает», — сказал, предположительно, один из операторов БПЛА.

Во время разведки с воздуха российские десантники раскрыли систему обороны, основные опорные пункты ВСУ. Во время контрбатарейной борьбы артиллерия подавила огневые позиции противника. Также российские бойцы уничтожили вскрытые пункты управления украинского подразделения.

Штурмовая авиация ударила по позициям, где противник пытался скрыться.

«Противник был деморализован из-за точных попаданий по их позициям. Воспользовавшись преимуществом, десантники с нескольких направлений пошли на штурм под прикрытием бронегруппы на БМД-2», — уточнили в оборонном ведомстве.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали российских штурмовиков.