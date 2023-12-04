04 декабря 2023, 11:10
Появились кадры штурма населенного пункта Артемовское в ДНР
Минобороны показало кадры штурма населенного пункта Артемовское ДНР
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Юг» освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике. Кадры штурма поселка опубликовало Минобороны.
Во время разведки с воздуха позиций Вооруженных сил Украины российские десантники вскрыли систему обороны и основные опорные пункты противника. В ходе контрбатарейной борьбы отечественная группировка подавила огневые позиции ВСУ и ликвидировала вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация ударила по укрытиям украинских боевиков.
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«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМП-2 и БМД-2», — уточнили в ведомстве.
В результате десантники штурмовали Артемовское. Боевики ВСУ сбежали, бросив на месте раненых и убитых. Часть украинских военнослужащих сдалась в плен.
Отечественные бойцы подбили боевую машину пехоты Bradley на Авдеевском направлении. Технику забрали в качестве трофея.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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