Спецоперация 04 декабря 2023, 11:10 Появились кадры штурма населенного пункта Артемовское в ДНР Минобороны показало кадры штурма населенного пункта Артемовское ДНР

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Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Юг» освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике. Кадры штурма поселка опубликовало Минобороны.

Во время разведки с воздуха позиций Вооруженных сил Украины российские десантники вскрыли систему обороны и основные опорные пункты противника. В ходе контрбатарейной борьбы отечественная группировка подавила огневые позиции ВСУ и ликвидировала вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация ударила по укрытиям украинских боевиков.

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«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМП-2 и БМД-2», — уточнили в ведомстве.

В результате десантники штурмовали Артемовское. Боевики ВСУ сбежали, бросив на месте раненых и убитых. Часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

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