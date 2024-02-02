Спецоперация 02 февраля 2024, 22:52 Появились кадры сброса ВОГов на бойцов ВСУ на Артемовском направлении Минобороны опубликовало кадры срыва ротации пехоты ВСУ сбросом ВОГов с БПЛА РИА «Новости»

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью беспилотников сорвали ротацию бойцов ВСУ на Артемовском направлении. Кадры сброса ВОГов (гранат для подствольных и автоматических гранатометов) на группу противника опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки оператор БпЛА Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ обнаружил группу пехоты ВСУ, направляющуюся в сторону передовых позиций», — уточнило ведомство.

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На кадрах видно, как оператор дрона точным попаданием сброшенных с БПЛА боеприпасов уничтожил отряд ВСУ.

Ранее российские военные получили возможность осуществлять ковровые бомбардировки украинских позиций с беспилотника «Инферно». Дроны оснащены девятью слотами для сброса гранат. При проходе над позициями противника, БПЛА открывает по три слота и сбрасывает гранаты. Аппарат атакует в движении, ему не надо «зависать» над окопами.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в январе киевский режим восполнил мобилизованными украинцами потери на Артемовском направлении. По его словам, в подавляющем большинстве эти люди не имеют боевого опыта, а, по предварительным данным, ВСУ только на этом участке ежедневно теряет до роты военных.