02 февраля 2024, 22:52
Появились кадры сброса ВОГов на бойцов ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны опубликовало кадры срыва ротации пехоты ВСУ сбросом ВОГов с БПЛА
Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью беспилотников сорвали ротацию бойцов ВСУ на Артемовском направлении. Кадры сброса ВОГов (гранат для подствольных и автоматических гранатометов) на группу противника опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки оператор БпЛА Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ обнаружил группу пехоты ВСУ, направляющуюся в сторону передовых позиций», — уточнило ведомство.
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На кадрах видно, как оператор дрона точным попаданием сброшенных с БПЛА боеприпасов уничтожил отряд ВСУ.
Ранее российские военные получили возможность осуществлять ковровые бомбардировки украинских позиций с беспилотника «Инферно». Дроны оснащены девятью слотами для сброса гранат. При проходе над позициями противника, БПЛА открывает по три слота и сбрасывает гранаты. Аппарат атакует в движении, ему не надо «зависать» над окопами.
До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в январе киевский режим восполнил мобилизованными украинцами потери на Артемовском направлении. По его словам, в подавляющем большинстве эти люди не имеют боевого опыта, а, по предварительным данным, ВСУ только на этом участке ежедневно теряет до роты военных.
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