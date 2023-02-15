Спецоперация 15 февраля 2023, 16:37 Появились кадры сбитого украинской ракетой бомбардировщика СУ-24 «Вагнера» Предприниматель Пригожин показал обломки протаранившего технику ВСУ самолета СУ-24 Соцсети

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Обломки бомбардировщика СУ-24 частной военной компании «Вагнер», протаранившего военную технику противника после попадания ракеты недалеко от Артемовска, показал предприниматель Евгений Пригожин. Видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Пригожин напомнил, что в самолете погибли пилоты Антонов и Никишин.

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«Парни героически выполнили свою задачу. Отработали. Упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники. Настало время отдать им память и дань уважения», — заявил предприниматель.

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Бомбардировщик Су-24 сбили в районе села Клещеевка в начале декабря 2022 года. Тогда войска противника приготовились к бронетанковому прорыву.

Чтобы не допустить удара по своим боевым товарищам, пилоты направили самолет на боевые машины. Во время снижения в него попала ракета, но экипаж не сбился с курса и врезался в колонну вражеской техники.

Пригожин показал еще один сбитый бомбардировщик Су-24, на котором сам совершал боевой вылет 6 февраля. Предприниматель пояснил, что этот борт сбили в минувший понедельник, когда самолет поднялся в небо без него.

«Во время вылета в самолет попала ракета. На горящем самолете они приземлились в аэропорту базирования. Скинули бомбы, сумели потушить. В общем, красавчики, как я уже говорил», — заявил предприниматель.

Ранее Пригожин отметил, что пилот совершил настоящее чудо, когда посадил горящую машину после выполнения боевого задания.