Появились кадры разрушенного ударом ВСУ избирательного участка в Рубежном | 360°

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Появились кадры разрушенного ударом ВСУ избирательного участка в Рубежном

Представительство ЛНР показало последствия удара ВСУ по избирательному участку в Рубежном

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Средняя школа в городе Рубежное Луганской Народной Республики оказалась полностью разрушена после удара выпущенной украинскими войсками ракеты HIMARS. В учебном заведении располагался избирательный участок, где жители города голосовали на референдуме. Кадры с места опубликовало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

В результате обстрела в учебном заведении повреждения получили актовый зал, классы, крыльцо и часть помещения.

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Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко в беседе с РИА «Новости» заявила, что удар, в ходе которого пострадал избирательный участок в школе № 10, произошел в ночь на понедельник, 26 сентября.

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Она подчеркнула, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, комиссия вместе с документацией и бюллетенями перешла на резервный участок.

Стрельба

ВСУ

Референдум в ЛНР 2022

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