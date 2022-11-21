Спецоперация 21 ноября 2022, 13:29 Появились кадры работы ЗРК «Стрела-10» в зоне СВО Телеканал «Звезда»: ЗРК «Стрела-10» поражает самолеты и вертолеты противника внезапно

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Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» способен поражать самолеты и вертолеты противника внезапно, оставаясь при этом незамеченным, сообщил телеканал «Звезда».

По словам военных, вести стрельбу с комплекса можно как с места, так и в движении. «Стрела» может работать по целеуказаниям с других комплексов, а также в автономном режиме. Подразделения противовоздушной обороны постоянно меняют тактику, поскольку противник быстро реагирует на запуски.

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Помимо вертолетов и самолетов, комплексы работают и по беспилотникам, однако и этим возможности машины не ограничиваются. Вражеские цели можно наблюдать даже в зоне плохой видимости, например, за туманом и за облаками.

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Около 90% всех воздушных целей противника «Стрелам» удается поражать.