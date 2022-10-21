Появились кадры работы связистов ВДВ в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 08:54 Появились кадры работы связистов ВДВ в зоне спецоперации Канал «Звезда» показал на видео работу связистов ВДВ на спецоперации Пресс-служба Минобороны

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Видео работы российских связистов ВДВ появилось в Telegram-канале Zvezdanews. Военнослужащие развернули полевые пункты управления и узлы связи в указанном им районе. На кадрах видно, как они налаживают спутниковую связь.

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Сообщается, что в результате специалисты обеспечили взаимодействие и «устойчивую связь между подразделениями».

Кстати, накануне военные связисты отметили профессиональный праздник. Военнослужащие войск связи Западного военного округа получили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации. Начальник штаба ЗВО Михаил Зузько поздравил их по видеосвязи. Самые отличившиеся солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры удостоились Ордена мужества и медалей Ордена за заслуги перед Отечеством.

Накануне еще одно видео работы военных связистов опубликовало Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что эти специалисты работают круглые сутки и в любую погоду.