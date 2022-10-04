Появились кадры работы сверхточного танка Т-80 | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 08:29 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры работы сверхточного танка Т-80 «Известия» сняли работу сверхточного танка Т-80 Минобороны РФ

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Танкисты в ходе спецоперации в ДНР выполняют особую роль. Чем именно занимается боевой танк Т-80, показала газета «Известия».

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Издание уточнило, что наступление Союзных сил продолжается на всех главных направлениях Донбасса. Российские военные двигаются вперед, отвоевывая у националистов новые территории. Танкисты в бой отправляются первыми, они пушечными ударами освобождают дорогу штурмовым группам.

«[Т-80] самое надежное, на чем доводилось ездить. Ни разу не подводила машина, совершенный танк с точки зрения механики ходовой части», — заявил водитель танка с позывным Эрик.

Огневой мощи Т-80 должно хватить для ликвидации укрепрайона. Танк может разогнаться до 70 километров в час и при этом оставаться неуязвимым — попасть в него практически невозможно. Он буквально прошибает противника пушечным огнем, от которого нельзя спрятаться даже в наиболее надежном укрытии.

Также с танками в атаку идут БТР и БМП, они прикрывают главную ударную силу фланга.

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