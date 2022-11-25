Спецоперация 25 ноября 2022, 11:20 Появились кадры работы «Смерча» в зоне СВО

Читать 360tv в

РСЗО «Смерч» способна достичь цель противника на дальности до 90 километров. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали военные.

После получения целей с помощью беспилотника пусковая установка реактивной системы залпового огня выезжает на работу.

Реклама

«„Смерч“ прибывает на огневую позицию. Будем наблюдать, как система разворачивается из походного в боевое положение», — рассказал корреспондент «Звезды».

Реклама

Координировать расчет доверено командиру батареи по радиосвязи. После того как наводчик показывает свою готовность, стартовым ключом выполняется активация и запуск.

Авторы: