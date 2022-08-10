Появились кадры работы «Мста-С» во время спецоперации на Украине

Военные корреспонденты телеканала «Звезда» опубликовали кадры работы самоходных гаубиц «Мста-С» с высокоточным снарядом «Краснополь».

По словам военных, артиллерийские установки способны бить почти на три десятка километров, в том числе в глубину линии обороны противника.

На кадрах видно, что цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотного летательного аппарата. Как отмечают эксперты, снаряд летит практически по указке.

Для поражения живой силы, бронетехники и артиллерии чаще всего используются обычные осколочно-фугасные боеприпасы. Благодаря им противник находится под постоянным огневым натиском.