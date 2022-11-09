Появились кадры работы истребителей Су-25 в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 07:59 Появились кадры работы истребителей Су-25 в зоне спецоперации Минобороны показало видео работы истребителей Су-25 на спецоперации

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Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России на спецоперации. Летчики несут круглосуточное дежурство на аэродромах базирования в любую погоду и наносят удары по замаскированным позициям.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — сказано в сообщении ведомства.

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В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинской армии.

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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию штурмовиков и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России показало новые кадры работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 на спецоперации.