Появились кадры работы истребителей Су-25 в зоне спецоперации | 360°

09 ноября 2022, 07:59
Появились кадры работы истребителей Су-25 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителей Су-25 на спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России на спецоперации. Летчики несут круглосуточное дежурство на аэродромах базирования в любую погоду и наносят удары по замаскированным позициям.
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — сказано в сообщении ведомства.
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В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинской армии.
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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию штурмовиков и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало новые кадры работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 на спецоперации.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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