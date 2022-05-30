Появились кадры работы беспилотников «Орлан-10» и РСЗО «Ураган» на Украине

Российские военные продемонстрировали совместную работу беспилотников «Орлан-10» и РСЗО «Ураган» во время спецоперации Украине. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Противодействие в данном районе достаточно сильное. Под поле зрения украинских ПВО беспилотник не попадает. Противодействие заключается в том, что глушат сигнал противника. Варианты обхода этого нами найдены, и мы ведем постоянную работу. С начала проведения специальной военной операции мы не потеряли ни одной машины», — рассказал начальник одного из расчетов.

По его словам, оптика дрона позволяет видеть оператору четкую картинку. Он может в деталях рассмотреть любой объект, в том числе замаскированные позиции противника.

Военные подготавливают к пуску реактивную систему залпового огня «Ураган» и направляют ракеты по укрепрайонам и артиллерийским позициям ВСУ. Дальность полета может составлять почти тридцать шесть тысяч метров.