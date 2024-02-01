01 февраля 2024, 21:14
Появились кадры прорыва группой «Ветераны» обороны ВСУ в Авдеевке
Кадры освобождения Авдеевки бригадой «Ветераны» показали в Сети
Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» работают по укрепрайонам боевиков ВСУ, окружающим Авдеевскую промышленную зону в ДНР. Кадры прорыва штурмовиками обороны в Авдеевке опубликовали «Известия».
По словам военных, работа идет в тяжелых условиях, но они уже успели привыкнуть.
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«Это битва характеров. Стрелять не так сложно, как вытерпеть это все — холод, грязь», — рассказал один из них.
«Ветераны» отметили, что в день штурма артподготовка была не долгой. Командиры решили подвести войска тихо, чтобы противник не смог засечь передвижения группы с помощью дронов.
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что бойцы бригады «Ветераны» прорвали оборону и вышли на окраины города в ходе сражений за освобождение Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что группа заняла 19 домов.
Главное управление разведки Минобороны Украины признало успехи российских сил под Авдеевкой.
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