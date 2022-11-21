Спецоперация 21 ноября 2022, 23:10 Появились кадры последствий удара ВСУ по Ясиноватой Последствия удара ВСУ по школе в Ясиноватой показали на фото РИА «Новости»

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Кадры с последствиями удара по улицам города Ясиноватая появились в Telegram-каналах. На фото видны частично разрушенные здания с выбитыми окнами.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов ранее сообщило, что украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Града». Обстрелы зафиксировали в сторону населенного пункта Авдеевка и Ясиноватая, сообщило RT. Спустя несколько минут боевики выпустили еще четыре ракеты из «Града».

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Украинские военные не первый раз атаковывают Ясиноватую. Согласно сводке Совместного центра контроля и координации огня, 15 ноября националисты выпустили 27 снарядов со стороны населенных пунктов Орловка, Нетайлово и Красногоровка.

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Еще один удар боевики нанесли по городу Ясиноватая восьмого ноября. Глава местной администрации Дмитрий Шевченко заявил, что в результате обстрела загорелась подстанция, от которой электричество поступает в город, писало РИА ФАН.