Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ | 360°

Все новости

Здоровье

10 октября 2022, 11:27

Россиянам рассказали, какая каша является самой полезной

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год

Реклама

Важное

10 октября 2022, 11:18

Путин призвал глав регионов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации

Мир

10 октября 2022, 11:16

Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Спецоперация

10 октября 2022, 11:15

Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта

Спецоперация

10 октября 2022, 11:13

Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества

Подмосковье

10 октября 2022, 11:05

Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

Мир

10 октября 2022, 11:01

Львов остался без горячей воды и света

Спецоперация

10 октября 2022, 10:58

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов

Спецоперация

10 октября 2022, 10:28

Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Ясиноватую

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали Донецк и Ясиноватую в ДНР. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Всего националисты выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра и девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Реклама

Ясиноватую ВСУ обстреляли тремя снарядами калибром 122 миллиметра.

Реклама

Пользователи социальных сетей показали последствия обстрела Донецка, снаряды разорвались рядом с терминалом железнодорожного вокзала. На кадрах видно следы от разрывов на асфальтовом покрытии дороги.

Утром в понедельник стало известно о разрывах ракет в Киеве. Местная администрация полностью остановила работу красной ветки метров, рекомендовав использовать подземные станции в качестве укрытий.

Ранее американские СМИ выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, форсируя вступление страны в состав НАТО, приближает мир к развязыванию ядерной войны.

Зеленский сообщал о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама