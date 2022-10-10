Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 10:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Ясиноватую РИА Новости

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали Донецк и Ясиноватую в ДНР. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Всего националисты выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра и девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Реклама

Ясиноватую ВСУ обстреляли тремя снарядами калибром 122 миллиметра.

Реклама

Пользователи социальных сетей показали последствия обстрела Донецка, снаряды разорвались рядом с терминалом железнодорожного вокзала. На кадрах видно следы от разрывов на асфальтовом покрытии дороги.

Утром в понедельник стало известно о разрывах ракет в Киеве. Местная администрация полностью остановила работу красной ветки метров, рекомендовав использовать подземные станции в качестве укрытий.

Ранее американские СМИ выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, форсируя вступление страны в состав НАТО, приближает мир к развязыванию ядерной войны.

Зеленский сообщал о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

0 0 0 0 0 0