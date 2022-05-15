Появились кадры с поднятым со дна Азовского моря бронекатером ВСУ

Затопленный украинскими военными в порту Мариуполя бронекатер «Лубны» подняли со дна Азовского моря. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На опубликованных кадрах видно, что катер лишился мачты. Недолгое нахождение под водой не сказалось на его состоянии.

Бронекатер «Лубны» входит в серию из восьми военных кораблей украинского проекта «Гюрза-М». Их передали военно-морским силам страны в 2016–2022 годах.

Один из катеров, «Кременчуг», боевики затопить не успели. Он до сих пор находится в Мариуполе. Еще два корабля — «Аккерман» и «Вышгород» — стоят в порту Бердянска. Водоизмещение катеров составляет 34 тонны, а в качестве оружия используются пары 30-миллиметровых пушек, пулеметы и гранатометы.