Появились кадры боевой работы САУ «Нона» в зоне спецоперации России на Украине

Военнослужащие группировки «Отважные» ВС России активно используют самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона» в зоне спецоперации РФ на Украине. Кадрами поделились «Известия».

На них виден полный цикл выполнения боевой задачи — от выезда на место совершения выстрела до ухода с огневой точки. Съемка велась с разных ракурсов: с установленных на корпусе САУ камер, внутри установки и даже с высоты птичьего полета.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что попавшие в его репортаж САУ помечены словосочетанием «Ом Мани». Он сообщил, что в переводе с тувинского это означает «оберег».

«Экипажи этих САУ ведет огонь по опорным пунктам ВСУ. А недавно они уничтожили артиллерийскую бригаду противника, среди которой были пушки американского производства», — поделился Морозов.

Военнослужащий с позывным Урал рассказал, что его сослуживцы работают над уничтожением живой силы противника, а также над поражением вражеской техники.

«[САУ „Нона"] маневренные. Они могут быстро занять огневую позицию и в кратчайшие сроки отступить с нее, пока противник не нанес поражение», — поделился он.