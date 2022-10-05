Появились кадры боевого применения САУ «Гвоздика» | 360°

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Появились кадры боевого применения САУ «Гвоздика»

Минобороны показало кадры боевого применения САУ «Гвоздика»

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», они принадлежат артиллерийскому подразделению Южного военного округа (ЮВО).

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Как сообщил телеканал «Звезда», артиллеристы поражают все виды укреплений ВСУ, бронетехнику, скопления живой силы противника и стартовые площадки беспилотной авиации.

Расчеты самоходных артиллерийских установок после выполнения боевых задач перемещаются на другие огневые позиции, они продолжают наносить точные удары по позициям украинских сил.

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами работы вертолетов Ка-52. Один из экипажей только за один вылет уничтожил несколько танков, БТР противника и самоходку.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент назвал ее главными целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Минобороны РФ

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