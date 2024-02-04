Спецоперация 04 февраля 2024, 00:04 Появились кадры боевого применения FPV-дрона «Овод» в зоне СВО Российские военные успешно применили FPV-дрон «Овод», взорвав блиндаж ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные успешно применили FPV-дрон-камикадзе «Овод» в зоне специальной военной операции, ударив по позициям ВСУ. Видео запуска беспилотника появилось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как беспилотник, начиненный взрывчаткой, проникнул в блиндаж украинских боевиков, после чего раздался мощный взрыв. Укрепление ВСУ было разрушено.

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До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины. Они поразили центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, аэродромную инфраструктуру, арсеналы и базы с горючим. Также российские военные уничтожили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин рассказал, что украинские власти пытаются стабилизировать фронт контратаками, но без поддержки артиллерии и беспилотников. ВСУ постоянно не хватает солдат, чтобы занять оборону, поэтому они сдают позиции без боя и несут большие потери в контратаках.