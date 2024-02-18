Спецоперация 18 февраля 2024, 15:47 Появились кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки Минобороны показало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

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Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских националистов из города Авдеевка в ДНР. Видео разместили в Telegram-канале ведомства.

«По дорогам под постоянным огневым контролем двигаются группы украинских военных еще до получения приказа главнокомандующего ВСУ», — заметили в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что высшее командование украинской армии выпустило приказ об оставлении города спустя сутки после начала бегства ВСУ из Адвеевки.

«Лишь некоторым разрозненным формированиям удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом военную технику и вооружение», — добавили в пресс-службе.

Отдельные группы бойцов ВСУ остались на коксохимическом заводе в Авдеевке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что они не оказывают сопротивления и предпочитают сдаться в российский плен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что президент Владимир Путин получает сведения о наступлении под Авдеевкой в режиме реального времени.