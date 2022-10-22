Появились кадры возможного ракетного удара по стратегическим объектам в Одессе | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 09:16 Появились кадры возможного ракетного удара по стратегическим объектам в Одессе

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Ракета пока неизвестного происхождения могла пролететь над Одесской областью. Кадры со снарядом в небе опубликовали в Telegram-канале RT.

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На них видно, как боеприпас в горизонтальной стремительно направляется к цели, постепенно снижая высоты. Однако определить по видеофрагментам место съемки не представляется возможным.

На одном из кадров показано предположительное место взрыва. Над локацией вздымаются клубы светло-серого дыма. О пострадавших и разрушениях от этого удара пока не сообщается. Также неизвестно точное место съемки.

Однако местные СМИ сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры города. Также городские издания заявляют о сбитой ракете и срабатывании сирены воздушной тревоги.

Авторы Telegram-канала «Типичная Одесса» со ссылкой на свои источники рассказали, что появилась информация об ударе по областному населенному пункту Южное. По их данным, в регионе отключили свет.