Появились фото посвященной «Азову» серии фигурок Lego

Lego выпустит серию фигурок, посвященную боевикам запрещенного в России националистического батальона «Азов»*. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Эндрю Бикрафт.

«Морские пехотинцы, охранники, добровольцы и другие защитники „Азовстали“, которые продержались в Мариуполе почти три месяца, завязав армию и позволив выиграть битву за Киев», — написал он.

Прототипами для фигурок выступили высшие руководители и командиры полка.

Боевики «Азова»* захватили металлургический комплекс «Азовсталь» в Мариуполе и прикрывались мирными людьми. После освобождения завода в мае боевики сдались в плен Союзным войскам.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, бойцы нацбата отправятся под суд, который определит им справедливое наказание за пытки над военными и гражданскими, разбой и терроризм.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.