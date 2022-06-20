Появились фото обстрелянного ВСУ поселка в Брянской области

Три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области. Ранен сотрудник местной РЭС. Фото разрушений показал губернатор Александр Богомаз.

Сильные повреждения получил частный жилой дом. На снимках видно, что была разрушена кирпичная стена, оконная рама практически выбита. Еще в двух трехэтажных многоквартирных домах выбиты стекла. Часть поселка обесточена.

Работник районных электросетей получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Врачи оказали ему необходимую помощь без госпитализации. О других пострадавших информации нет.

На место выехали оперативные службы. После того, как они сделают все необходимое, к работе приступит оценочная комиссия.