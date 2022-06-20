facebook_pixel
    20 июня 2022, 07:14

    Появились фото обстрелянного ВСУ поселка в Брянской области

    Власти Брянской области показали фото разрушений обстрелянного поселка Суземка

    Екатерина Виславская

    Три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области. Ранен сотрудник местной РЭС. Фото разрушений показал губернатор Александр Богомаз.

    Появились фото обстрелянного ВСУ поселка в Брянской области

    Сильные повреждения получил частный жилой дом. На снимках видно, что была разрушена кирпичная стена, оконная рама практически выбита. Еще в двух трехэтажных многоквартирных домах выбиты стекла. Часть поселка обесточена.

    Работник районных электросетей получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Врачи оказали ему необходимую помощь без госпитализации. О других пострадавших информации нет.

    На место выехали оперативные службы. После того, как они сделают все необходимое, к работе приступит оценочная комиссия.