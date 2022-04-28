Похищение украинскими боевиками священника в ЛНР расследует СК

Российские следователи заведут уголовное дело по факту похищения украинскими военными православного священника в Луганской Народной Республике. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, священник в ходе общения с сотрудником местной администрации заявил о необходимости объединения славянских народов. Также его необоснованно обвинили в передаче данных о позициях ВСУ российским военным.

В пресс-службе ведомства заявили, что по поручению председателя СК сотрудники установят все обстоятельства дела и личности причастных к похищению священнослужителя.