Пограничный пункт Брянской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле пограничного пункта со стороны Украины
Отделение пограничного управления ФСБ по Брянской области попало под минометный обстрел со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что в результате обстрела повреждения получили водопроводные сети и линии электроснабжения. Прибывшие на место специалисты оперативно все отремонтировали.
«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», — добавил губернатор.
Это не первая попытка атаки со стороны Украины на приграничные российские регионы. На этой неделе руководители Курской, Белгородской и Воронежской областей сообщили о сбитых силами ПВО украинских беспилотниках.