Пограничный пункт Брянской области обстреляли со стороны Украины

Отделение пограничного управления ФСБ по Брянской области попало под минометный обстрел со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате обстрела повреждения получили водопроводные сети и линии электроснабжения. Прибывшие на место специалисты оперативно все отремонтировали.

«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», — добавил губернатор.

Это не первая попытка атаки со стороны Украины на приграничные российские регионы. На этой неделе руководители Курской, Белгородской и Воронежской областей сообщили о сбитых силами ПВО украинских беспилотниках.