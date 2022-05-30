Пограничников в Курской области снабдили дополнительным вооружением

Минобороны РФ направило в Курскую область для защиты границ дополнительное ракетное и артиллерийское вооружение. Об этом на оперативном совещании объявил губернатор Роман Старовойт, сообщило РИА «Новости».

Некоторые виды вооружения уже прибыли, часть еще только ожидается. Кроме того, пограничные войска пополнят новые военнослужащие.

«Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — сказал губернатор.

Украина регулярно обстреливает Курскую область. Последняя атака произошла 26 мая, в селе Воробжа Суджанского района. Были выбиты стекла, повреждены крыши домов и автомобили, ранена учительница местной школы. Жителям предложили временно уехать.

В свою очередь, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов предупредил, что возрос риск провокаций со стороны Украины. В связи с этим были временно развернуты дополнительные посты и усилены подразделения.