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    30 мая 2022, 12:42

    Пограничников в Курской области снабдили дополнительным вооружением

    Пограничников в Курской области обеспечили дополнительным вооружением

    Екатерина Виславская

    Минобороны РФ направило в Курскую область для защиты границ дополнительное ракетное и артиллерийское вооружение. Об этом на оперативном совещании объявил губернатор Роман Старовойт, сообщило РИА «Новости».

    Пограничников в Курской области снабдили дополнительным вооружением

    Некоторые виды вооружения уже прибыли, часть еще только ожидается. Кроме того, пограничные войска пополнят новые военнослужащие.

    «Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — сказал губернатор.

    Украина регулярно обстреливает Курскую область. Последняя атака произошла 26 мая, в селе Воробжа Суджанского района. Были выбиты стекла, повреждены крыши домов и автомобили, ранена учительница местной школы. Жителям предложили временно уехать.

    В свою очередь, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов предупредил, что возрос риск провокаций со стороны Украины. В связи с этим были временно развернуты дополнительные посты и усилены подразделения.