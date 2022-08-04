Пограничникам из регионов вблизи Украины дадут статус ветерана

В России пограничникам, которые борются с провокациями на прилегающих к районам спецоперации территориях, начнут давать статус ветерана. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин. Его опубликовали на сайте правовой информации.

Госдума приняла изменения в закон «О ветеранах» 15 июля, Владимир Путин подписал его 4 августа. Закон вступил в силу в день опубликования и распространился на правоотношения, возникшие начиная с 24 февраля 2022 года.

В список тех, кто относится к ветеранам боевых действий, внесли военнослужащих органов ФСБ, в том числе уволенных в запас, выполнявших отражение вооруженного вторжения на территорию России, а также задачи во время вооруженной провокации на границе и приграничных территориях страны вблизи зоны проведения спецоперации.

Кроме того, в статью об инвалидах боевых действий включили военнослужащих органов ФСБ, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении тех же обязанностей.