Спецоперация 02 января 2024, 14:59 Погибший в зоне СВО генерал-майор Фролов посмертно стал Героем России Путин посмертно присвоил звание Героя России генерал-майору Фролову РИА «Новости»

Читать 360tv в

Убитый пулей украинского снайпера в зоне специальной военной операции в марте 2022 года генерал-майор Владимир Фролов посмертно удостоился звания Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Фролову 25 декабря.

Реклама

Жога напомнил, что генерал-майор Владимир Фролов занимал пост заместителя командующего восьмой армией. Он подчеркнул, что узнал от пленных украинских морских пехотинцев все обстоятельства гибели офицера.

Генерал-майор вместе с бойцами пошел на штурм завода имени Ильича в Мариуполе. ВСУ превратили предприятие в один из крупнейших укрепительных районов.

«Враг знал, кто перед ним. Генерал-майор — ценный пленный, может много рассказать и много стоить при обмене. Его хотели взять живым, но он просто не дался. Задействовал все оружие, что у него было. В бою получил множественные ранения, в конце концов его снял снайпер», — рассказал Жога.

Он подчеркнул, что украинские военные с уважением отзывались о доблести Фролова. После того как командование ВСУ опубликовало фотографию погибшего генерал-майора, многие решили, что это не он. Узнали офицера только самые близкие. Тело забрали и увезли в Санкт-Петербург, где предали земле на Серафимовском кладбище. На прощание с генерал-майором пришли десятки людей, которые знали его как одного из лучших офицеров.