Погибшего в Донбассе американского наемника ВСУ опознали по татуировкам | 360°

27 октября 2022, 07:35
Погибшего в Донбассе американского наемника ВСУ опознали по татуировкам
CNN: Украине вернули тело американского наемника, Джошуа Джонса опознали по татуировкам
Россия передала Украине тело американского наемника. Сослуживцы опознали его по татуировкам. Погибшим оказался 24-летний Джошуа Джонс, сообщил телеканал CNN.
Останки передали бригаде украинской скорой помощи на нейтральном участке недалеко от Васильевки в Запорожской области. Стороны договорились прекратить огонь на два часа, чтобы провести эту процедуру. Наемник погиб в августе на территории Донецкой Народной Республики. Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все это время тело было в местном морге. Сослуживцы опознали его по татуировкам и другим приметам.
Реклама
«Мы вернули его! Я не могу сказать вам, какое бремя снимается с этой семьи. Я не мог отказаться от этой надежды», — сказал журналистам отец наемника Джефф Джонс.
Реклама
Госдеп США официально сообщил ему о случившемся в среду утром, посольство подтвердило эту информацию. Останки пообещали передать семье в ближайшее время.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 110 на 110 состоялся 17 октября. Вернувшиеся на родину бойцы проходят медицинскую и психологическую реабилитацию.
США
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама