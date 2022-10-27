Погибшего в Донбассе американского наемника ВСУ опознали по татуировкам | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 07:35 Погибшего в Донбассе американского наемника ВСУ опознали по татуировкам CNN: Украине вернули тело американского наемника, Джошуа Джонса опознали по татуировкам

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Россия передала Украине тело американского наемника. Сослуживцы опознали его по татуировкам. Погибшим оказался 24-летний Джошуа Джонс, сообщил телеканал CNN.

Останки передали бригаде украинской скорой помощи на нейтральном участке недалеко от Васильевки в Запорожской области. Стороны договорились прекратить огонь на два часа, чтобы провести эту процедуру. Наемник погиб в августе на территории Донецкой Народной Республики. Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все это время тело было в местном морге. Сослуживцы опознали его по татуировкам и другим приметам.

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«Мы вернули его! Я не могу сказать вам, какое бремя снимается с этой семьи. Я не мог отказаться от этой надежды», — сказал журналистам отец наемника Джефф Джонс.

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Госдеп США официально сообщил ему о случившемся в среду утром, посольство подтвердило эту информацию. Останки пообещали передать семье в ближайшее время.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 110 на 110 состоялся 17 октября. Вернувшиеся на родину бойцы проходят медицинскую и психологическую реабилитацию.