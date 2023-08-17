Спецоперация 17 августа 2023, 20:34 «Погибли и калеками ушли». Лукашенко привел свои данные о потерях в рядах СВО с начала контрнаступления Лукашенко: Украина потеряла убитыми и ранеными 45 тысяч бойцов в контрнаступлении Pxhere

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Украина потеряла порядка 45 тысяч бойцов убитыми и ранеными за время контрнаступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, которое опубликовали на ее YouTube-канале.

«[На Украине] за время контрнаступления 45 тысяч человек погибли и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте — один к восьми», — высказался глава республики.

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Россия, в свою очередь, сформировала резервный корпус в 250 тысяч человек. Бойцы вооружены современной техникой. По словам Лукашенко, эти российские военные перемелют украинских боевиков.

При этом конфликта на Украине можно было избежать. Более того, как отметил президент Белоруссии, его и сейчас реально прекратить в любой момент. Россия уже выполнила цели спецоперации. Украина больше не будет проявлять такую агрессию в отношении соседней страны после завершения боевых действий.