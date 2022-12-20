Важное 20 декабря 2022, 21:07 Поездку Путина в зону спецоперации подтвердили в Кремле Представитель Кремля Песков подтвердил поездку президента России Путина в зону СВО РИА «Новости»

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Встреча президента России Владимира Путина с командующими войск проходила в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщила «Российская газета», эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, которое депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

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По словам Гурулева, Путин находился в зоне проведения специальной военной операции где пообщался с командующими и после переговорил с каждым лично.

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«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — заявил Песков, комментируя слова депутата о поездке президента России на территорию проведения спецоперации.

В минувшую пятницу, 16 декабря, президент России Владимир Путин провел совещание в штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Российский лидер выслушал доклады командиров и потребовал от них доложить о новых предложениях на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Дмитрий Песков подчеркнул, что поездка президента России в объединенный штаб войск заняла целый день.