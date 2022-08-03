«Нужно помогать прямо сейчас». Волонтер из Подмосковья рассказал о причинах поездки в Донбасс

Подарки в преддверии Дня ВДВ повезли для российских военных, дислоцированных в Луганской Народной Республике, корреспондент «360» Екатерина Харина и волонтер из Московской области Валерий, который рассказал, как начал помогать военным и жителям Донбасса.

В качестве подарка для российских десантников в машину погрузили квадрокоптеры, а также другие нужные вещи.

На вопрос корреспондента, как Валерий решил стать волонтером, он отметил, что сейчас оставаться в стороне невозможно.

«То, что сейчас происходит, касается каждого россиянина. Даже те люди, которые спокойно сейчас живут, ничего этого не видят и не чувствуют, должны понимать, что это может прийти к ним в дом. Поэтому нужно помогать уже сейчас, чтобы избежать этого», — заявил Валерий.

Он добавил, что с конца февраля начал регулярно ездить в Белгородскую область. Всего он там был более пяти раз. Это его первая поездка в Донбасс. Валерий подчеркнул, что там ситуация гораздо серьезнее и необходимость в доставке нужных вещей выше.

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса и вещи для военных в Подмосковье собирают на акции «Доброе дело», которая началась еще 12 апреля. Ее инициаторами стали подмосковные школьники, которых поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В каждую коробку с продуктами, одеждой, бытовой химией, книгами и средствами гигиены ребята кладут рисунки и письма со словами поддержки. В распределении гуманитарной помощи принимают участие около двух тысяч волонтеров Подмосковья.