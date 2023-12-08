Важное 08 декабря 2023, 13:41 Подвигами бойцов СВО гордится вся страна — Путин Путин: подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия РИА «Новости»

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Подвиги бойцов специальной военной операции поражают, ими гордится вся страна, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения медали «Золотая Звезда» Героям России. Встреча проходит в Георгиевском зале Кремля.

Отдельно Путин подчеркнул, что страна должна чтить Героев Отечества и стремиться достойно продолжать их начинания.

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«Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», — сказал глава государства.

Президент отметил, что солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — указал Путин.