08 декабря 2023, 13:41
Подвигами бойцов СВО гордится вся страна — Путин
Путин: подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия
Подвиги бойцов специальной военной операции поражают, ими гордится вся страна, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения медали «Золотая Звезда» Героям России. Встреча проходит в Георгиевском зале Кремля.
Отдельно Путин подчеркнул, что страна должна чтить Героев Отечества и стремиться достойно продолжать их начинания.
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«Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», — сказал глава государства.
Президент отметил, что солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.
«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — указал Путин.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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