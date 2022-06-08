Подвал монастыря под Волновахой стал домом для 300 человек. Выходить наружу опасно для жизни

Почти 300 жителей села Никольское в Волновахском районе вынуждены жить в подвале монастыря, спасаясь от обстрелов. Сегодня им привезли пять тонн гуманитарной помощи из Московской области. Продукты и другие необходимые вещи собрали в рамках акции «Доброе дело». В пути волонтерскую миссию из-за непрекращающихся атак сопровождали военные.

Свободно передвигаться по территории небезопасно. Мать настоятельницы монастыря совсем недавно погибла недалеко от храма во время минометного обстрела. В подвале монастыря укрываются около 300 человек. Здесь плотными рядами стоят двухъярусные кровати, света в помещении нет.

В таких условиях люди живут уже два месяца. Детей совсем боятся выпускать на улицу и стараются, чтобы они все время находились в укрытии. Их матери говорят, что у ребят сейчас только одна мечта — без страха выйти на прогулку. Любая помощь здесь крайне необходима — не хватает не только еды, средств личной гигиены, но и одежды. У некоторых детей порванную обувь пытались чинить скрепками, так как заменить ее нечем.

Гуманитарная миссия доставила в монастырь продукты питания, средства личной гигиены, товары первой необходимости, свечи, все что необходимо для выживания в таких условиях, рассказал представитель ГУСК Подмосковья, руководитель штаба региональной Общественной палаты Александр Тарарев.

Монахини поблагодарили за поддержку, особенно их тронуло, что посылки отправляли школьники.

«Уже четвертый месяц мы здесь, и это такая благодарность сердечная всем людям, которые заботятся, которые переживают, стараются хоть чем-то помочь, и даже если нет возможности помочь материально, переживают, молятся о нас. Это очень чувствуется, это огромная помощь и поддержка. Этим держимся. Спасибо огромное, особенно ребяткам-школьникам. Надеемся, что придет время, немножко все наладится и сможете вы к нам приезжать», — сказала одна из служительниц.

По ее словам, обстрелы здесь практически не прекращаются. Иногда они могут сориентироваться и понять, какие часы могут быть более-менее спокойными, анализируя обстановку за несколько суток. Тогда, по ее словам, можно выбежать, где-то умыться, но потом все меняется.

Выехать самостоятельно из села у людей нет никакой возможности, поэтому сегодня вместе с гуманитарной миссией из монастыря в Докучаевск забрали мать с двумя детьми.