Подтверждение готовившегося наступления ВСУ нашли в бывшем украинском штабе в ЛНР

В поселке Троицкое Попаснянского района, который силы ЛНР недавно взяли под свой контроль, обнаружили макет местности. Это может говорить о том, что украинские силы подготавливали наступление.

Троицкое на протяжении восьми лет находилось под контролем украинских силовиков. Поселок находился у административной границы ЛНР и ДНР. По дороге к населенному пункту шла линия разграничения. На сегодня в этом районе от украинских позиций остались брошенные окопы и укрепленные сооружения. Также еще можно встретить разбитую бронетехнику.

Бывший штаб украинских войск показали РИА «Новости» бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова. В штабе был найден макет местности, на нем указаны украинские позиции, а также обозначены места сосредоточения техники.

«Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», — отметил один из бойцов.

Обозначения на макете, по мнению военных ЛНР, показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев накануне сообщил, что Россия получила свыше 90 обращений об эвакуации от украинцев и иностранцев. Люди просят вывезти из опасных районов Донбасса и Украины.