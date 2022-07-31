Подтвердилась гибель украинского бизнесмена Вадатурского и его жены в Николаеве

Пресс-служба аграрной корпорации «Нибулон», гендиректором которой был Алексей Вадатурский, подтвердила, что бизнесмен погиб вместе со своей женой Раисой во время обстрела Николаева. Об этом написал РЕН ТВ.

«Алексей Афанасьевич вдохновлял своей искренностью, рвением, небывалым отношением к собственному делу и неиссякаемой жаждой жизни», — отмечается в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что Вадатурский подавал пример «тысячам коллег, партнеров, предпринимателей и подрастающему поколению.

Работа «Нибулона» продолжается в штатном режиме.

Ранее о трагедии сообщили СМИ со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. По их информации, все случилось в ночь на 31 июля.

По данным РИА «Новости», Алексей Вадатурский входил в топ-100 крупнейших украинских бизнесменов. В 2020 году издание «Forbes Украина» оценило состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.