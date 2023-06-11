Спецоперация 11 июня 2023, 09:23 Подрыв Каховской ГЭС назвали пиком контрнаступления ВСУ Полковник запаса Кошкин: подрыв Каховской ГЭС стал пиком контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстрелы Каховской ГЭС можно расценить как пик контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в комментарии Lenta.ru.

«Я думаю, что подрыв Каховской ГЭС был пиком [контрнаступления ВСУ]», — сказал он.

Реклама

По словам Кошкина, украинское наступление буксовало, а киевскому режиму надо было что-то преподнести в качестве результатов Западу.

«Я уверен, что подрыв Каховской ГЭС был в комплексе всей наступательной операции», — подчеркнул полковник запаса.

Он признал, что военный потенциал у ВСУ для совершения атак все еще есть, несмотря на вероятное истощение резервов. Однако вряд ли Украина сможет реализовать свои возможности, заключил Кошкин.

Ранее СМИ писали, что американские и европейские чиновники ждут от контрнаступления Вооруженных сил Украины «изнурительный удар» по российской армии, а также возвращение под контроль и удержание территорий. Однако представители США и ЕС высказали сомнения в том, что украинские силы смогут выйти к границам 24 февраля прошлого года.