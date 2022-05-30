Подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ вновь открыли огонь по Донецку. Представители штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР уточнили в Telegram-канале, что число пострадавших обстрела возросло до 21 человека.

«В результате обстрела ВСУ в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пятеро погибли и 16 получили ранения. Среди погибших — подросток 2009 года рождения», — написали они.

Очередной обстрел Донецка со стороны ВСУ произошел утром 20 мая. По сообщению представителей штаба ТерО ДНР, украинские военнослужащие открыли огонь по центру города. Прилетевшие снаряды повредили здания трех учебных заведений. Среди них — Классическая гуманитарная гимназия, школы № 5 и № 22.

Почти разу после обстрела сотрудники ведомства сообщили, что от прилета украинских снарядов погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Позднее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число жертв возросло до пяти, а пострадавших — до 12.