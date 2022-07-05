Подросток из Лисичанска вспомнил, как ВСУ обстреливали мирных жителей
Школьник из Лисичанска заявил, что жители города жили под огнем со стороны ВСУ
Школьник из Лисичанска заявил, что мирные жители постоянно жили под огнем со стороны националистов до освобождения города. По его словам, обстрелы были сильными. Об этом написала газета «Известия».
«Стреляли сильно <…> Я бежал туда (домой — прим. ред.) под обстрелами сильными. Страшновато, конечно. Стреляли туда, к нам во двор, вот эти, не знаю, как сказать без мата, уроды (националисты — прим. ред.)», — рассказал мальчик.
Он добавил, что в городе были трудности с продуктами: хлеб был очень часто несвежим, а воду жителям приходилось носить самим.
Несколько дней назад российские военные взяли под полный контроль Лисичанск. Он стал последним городом в ЛНР, освобожденным от украинских войск.
Об окончательном освобождении Луганской Народной Республики министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. Минобороны опубликовало кадры из Лисичанска, который теперь возвращается к мирной жизни.