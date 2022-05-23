Подросток и взрослый погибли при обстреле ВСУ села под Херсоном

В Минобороны РФ сообщили, что силы ВСУ нанесли удар неуправляемыми ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган» по поселку Белозерка Херсонской области. В результате погибли два человека, в том числе подросток. Данные оборонного ведомства передал ТАСС.

«Накануне украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населенного пункта Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня „Ураган“. Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ было выпущено восемь неуправляемых ракет», — сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, погибли два человека, в том числе 14-летний подросток. Порядка 10 человек получили ранения. Пострадали более 10 домов.

После обстрела место происшествия обследовали военнослужащие военной полиции и военные инженеры на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

На распространенном Минобороны видео видны последствия нанесения удара: пробитые крыши домов, воронки, следы крови на асфальте.

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