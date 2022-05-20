Подросток и пожилой мужчина пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Парень 17 лет и 63-летний мужчина пострадали во время обстрела Центрального микрорайона Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

У пострадавших диагностировали осколочные ранения. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подросток и мужчина проходят лечение в Ясиноватской центральной районной больнице.

Согласно сводке СЦКК ДНР, утром 20 мая зафиксировано уже четыре обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. В 08:17 по населенному пункту выпустили пять ракет из БМ-21 «Град», в 08:42 — три снаряда калибром 122 миллиметра, еще пять таких снарядов — в 08:57, еще три — в 09:22.

Ясиноватая расположена приблизительно в 25 километрах к северу от Донецка. Населенный пункт с 2013 года контролирует ДНР. В городе находится железнодорожная станция, которая была крупнейшей в бывшем СССР. К западу от населенного пункта, в направлении Авдеевки, пролегает линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.