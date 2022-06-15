Подросток и пятеро взрослых погибли от обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ

Жертвами украинского обстрела по городу Стаханов в ЛНР стали шесть мирных жителей, в том числе погиб подросток. Пострадали еще 11 человек. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщил «Луганскинформцентр», передал ТАСС.

Украинские силовики в среду обстреляли Стаханов из реактивных систем «Ураган». Шесть снарядов в 16:30 накрыли микрорайон на северо-востоке города. По предварительным данным, трое мирных жителей скончались на месте, в том числе подросток. Еще трое умерли в больнице.

Ранения разной степени тяжести получили 11 человек, в том числе двое детей.

Штаб теробороны ЛНР ранее сообщал, что в результате обстрела Стаханова и поселка Криничное в ЛНР погибли три человека, еще шесть получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Позже в теробороне сообщили, что один из пострадавших подростков скончался в больнице.