20 декабря 2023, 09:58
Подростки-детдомовцы попали под мобилизацию на Украине
Сенатор Кастюкевич заявил, что подростков-детдомовцев стали забирать в ряды ВСУ
Российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что на Украине под мобилизацию попадают подростки из детских домов. Об этом написало РИА «Новости».
«Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — рассказал сенатор.
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По его словам, украинские власти считают детей ресурсом. Кастюкевич рассказал, как одна повестка пришла 14-летнему подростку из Херсона. Но парня вовремя эвакуировали в Краснодарский край и он не попал на фронт.
Другой случай произошел на Кубани, где одна из семей взяла украинского подростка под опеку. Вскоре к мальчику приехали старшие сестры и увезли его на Украину, где впоследствии отправили в детский дом.
Будучи в детдоме, подросток получил повестку, добавил сенатор. Кастюкевич назвал отношение Украины к несовершеннолетним преступным. Он пообещал передать всю информацию по этому делу в правоохранительные органы.
Ранее в Раде Украины предложили призывать женщин, если ситуация на фронте ухудшится. Группа депутатов пока прорабатывает этот вопрос. В командовании ВСУ хотят мобилизовать порядка 450-500 тысяч человек.
ВСУ
Украина
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