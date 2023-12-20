Спецоперация 20 декабря 2023, 09:58 Подростки-детдомовцы попали под мобилизацию на Украине Сенатор Кастюкевич заявил, что подростков-детдомовцев стали забирать в ряды ВСУ РИА «Новости»

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Российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что на Украине под мобилизацию попадают подростки из детских домов. Об этом написало РИА «Новости».

«Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — рассказал сенатор.

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По его словам, украинские власти считают детей ресурсом. Кастюкевич рассказал, как одна повестка пришла 14-летнему подростку из Херсона. Но парня вовремя эвакуировали в Краснодарский край и он не попал на фронт.

Другой случай произошел на Кубани, где одна из семей взяла украинского подростка под опеку. Вскоре к мальчику приехали старшие сестры и увезли его на Украину, где впоследствии отправили в детский дом.

Будучи в детдоме, подросток получил повестку, добавил сенатор. Кастюкевич назвал отношение Украины к несовершеннолетним преступным. Он пообещал передать всю информацию по этому делу в правоохранительные органы.

Ранее в Раде Украины предложили призывать женщин, если ситуация на фронте ухудшится. Группа депутатов пока прорабатывает этот вопрос. В командовании ВСУ хотят мобилизовать порядка 450-500 тысяч человек.