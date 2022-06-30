Подразделениям ВСУ, которые находятся в Лисичанске и его окрестностях, приказали отойти. Такое заявление сделал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — написал он, ссылаясь на данные разведки Народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода взята под контроль силами ЛНР и ВС России. Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

Он добавил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики взяли под контроль все значимые трассы в Лисичанске. Трасса Лисичанск — Артемовск сейчас полностью перекрыта.