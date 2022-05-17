Подразделения ВСУ в Красногоровке обстреляли Донецк из крупнокалиберного оружия

Украинская армия открыла огонь по Донецку утром 17 мая. Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики с позиций в Красногоровке снова нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Отмечается, что огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра», — написали представители ведомства.

Авторы Теlеgrаm-канала ведомства сказали, чтобы жители региона берегли себя и родных. Для этого необходимо не покидать дом без острой необходимости, а во время обстрела находиться в надежном убежище.

Вчера утром ВСУ также нанесли удар по Донецку. Залпы прозвучали 08:30 по местному времени. Обстрелы вели по трем районам города: Петровскому, Ленинскому и Кировскому. Все снаряды также были крупнокалиберными. Они прилетели с одного населенного пункта — Новомихайловки. Всего утром 16 мая ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов.