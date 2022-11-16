Спецоперация 16 ноября 2022, 08:42 Подразделения ВСУ разгромили под Артемовском Боец ЧВК Вагнера сообщил о поражении бригад ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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В боях под Артемовском участвовало большое количество украинских нацподразделений. Из-за больших потерь командование объединило их в сводные отряды. Об этом РИА «Новости» рассказали бойцы «Группы Вагнера».

«Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг „Айдара“ висел. Ребятки в этой черной форме ходили», — рассказал боец.

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По словам «вагнеровца», националистические формирования типа батальона «Айдар» используют в качестве штурмовых подразделений. В боях на юге Артемовска «Группа Вагнера» отбила несколько атак «Айдара».

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Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь дал советы молодым бойцам, как вести себя в первом бою. Главное, сказал он, — это выполнять боевую задачу и не впадать в ступор. Важно суметь справиться со стрессом, а то в первом бою легко оцепенеть.