Спецоперация 04 июня 2023, 17:38 Подразделения ВСУ пошли в наступление в Запорожье — СМИ РВ: подразделения ВСУ пошли в наступление в районе Времьевского выступа в Запорожье РИА «Новости»

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Подразделения украинских военных предприняли попытку наступления на Запорожском направлении, сообщило издание «Русская весна». По информации журналистов, группа танков и натовской бронетехники ВСУ вклинилась в первую линию обороны ВС России.

В ночь на 4 июня вражеские войска сумели провести разминирование, после чего по безопасному коридору в районе полудня предприняли попытку наступления. В атаке задействовали три бронегруппы, состоящих из танков и другой техники натовского образца.

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«Враг прошел в серой зоне по трем направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки», — уточнили авторы статьи.

По их данным, российские военные сумели остановить наступление ВСУ в районах Приютного и Нескучного-Макаровки. Противник потерял как минимум два танка, несколько боевых бронемашин и до взвода штурмовой пехоты, отметили авторы статьи.

Днем 2 июня ВСУ атаковали Донецк и Макеевку. По столице ДНР выпустили не менее 20 ракет из РСЗО, а Макеевку обстреляли из оружия натовского образца.