04 июня 2023, 17:38
Подразделения ВСУ пошли в наступление в Запорожье — СМИ
РВ: подразделения ВСУ пошли в наступление в районе Времьевского выступа в Запорожье
Подразделения украинских военных предприняли попытку наступления на Запорожском направлении, сообщило издание «Русская весна». По информации журналистов, группа танков и натовской бронетехники ВСУ вклинилась в первую линию обороны ВС России.
В ночь на 4 июня вражеские войска сумели провести разминирование, после чего по безопасному коридору в районе полудня предприняли попытку наступления. В атаке задействовали три бронегруппы, состоящих из танков и другой техники натовского образца.
Реклама
«Враг прошел в серой зоне по трем направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки», — уточнили авторы статьи.
По их данным, российские военные сумели остановить наступление ВСУ в районах Приютного и Нескучного-Макаровки. Противник потерял как минимум два танка, несколько боевых бронемашин и до взвода штурмовой пехоты, отметили авторы статьи.
Днем 2 июня ВСУ атаковали Донецк и Макеевку. По столице ДНР выпустили не менее 20 ракет из РСЗО, а Макеевку обстреляли из оружия натовского образца.
ВСУ
Запорожская область
Реклама
Реклама