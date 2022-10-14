Подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск | 360°

Важное 14 октября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск ТАСС: подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск РИА Новости

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Основные подразделения украинских вооруженных сил ночью начали покидать Артемовск. Об этом сообщил представитель силовых структур ЛНР. По его данным, союзные силы готовятся к заходу в город, написал ТАСС.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск», — сказал он.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе освобождения Артемовска выяснилось, что украинские военные заминировали большое количество объектов гражданской инфраструктуры.

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«СВУ установлены также в подвальных помещениях в жилых кварталах, где укрывались мирные граждане», — написал он.

Накануне Марочко заявил, что ВСУ оставляют позиции под Артемовском в ДНР. Причем, по его данным, украинские военные делают это самовольно. Он объяснил это критическими потерями и низким морально-психологическим состоянием украинских военных, сообщал RT.

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