Спецоперация 15 февраля 2023, 14:51 Подразделения ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника в Харьковской области Минобороны: склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ уничтожили в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении Западная группировка войск нанесла поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Двуречной и Котляровки (Харьковская область).

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В районах Крахмального, Масютовки, населенных пунктов Першотравневое и Тимковка (Харьковская область), а также в районе Новоселовского (ЛНР) подразделения ВС РФ уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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Общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей и одной гаубицы Д-30.