Важное 11 января 2023, 13:04 Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с севера и юга Минобороны сообщило о блокировке Соледара с севера и юга подразделениями ВДВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар. Об этом сообщило Минобороны России.

ВКС ударяют по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ВС России ведут бой в самом городе. Также ведомство заявило, что в Артемовске российские силы поразили командно-наблюдательный пункт батальона 57-й бригады ВСУ. Утром 11 января стало известно о взятии под контроль российскими военными поселка Подгородное в ДНР, который находится около Артемовска.

Реклама

Днем ранее бойцы группы «Вагнер» взяли под контроль Соледар. Основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что в городе ведутся бои. Он добавил, что подразделения группы заняли соляные шахты.

Реклама

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 11 января, что настал переломный момент в борьбе за освобождение республики. Он отметил, что почти под полным контролем ВС России находится Марьинка.